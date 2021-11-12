Мужчина тайком снял 15 видео под юбкой коллеги и сел в тюрьму

Житель Сингапура привязал телефон к лодыжке при помощи резинки, чтобы тайком снять видео под юбкой у коллеги, и сел в тюрьму на 18 недель. Об этом сообщает Yahoo News.

60-летний вуайерист был страстно увлечен женщиной, с которой работал. Чтобы заглянуть под ее юбку, он привязывал свой телефон к лодыжке таким образом, чтобы его камера была направлена вверх. После этого он подходил к своей жертве и заводил разговор, чтобы отвлечь ее. Тем временем его телефон снимал ее нижнее белье.

Таким образом мужчина записал 15 видео. Просматривая их, он делал скриншоты лучших, по его мнению, моментов. По утверждению мужчины, позднее он понял, что поступает неправильно, и стер некоторые записи, но затем снял еще несколько видео. В итоге женщина обратила внимание на его подозрительное поведение и обратилась в полицию.

По обвинению в вуайеризме мужчина мог получить до двух лет лишения свободы, штраф, избиение розгами или любую комбинацию из этих наказаний. Адвокат призывал сократить наказание своего подзащитного до 10-12 недель тюрьмы. Он указал, что его клиент искренне раскаялся в содеянном и написал своей жертве письмо с извинениями. Несмотря на это, суд приговорил его к 18-недельному тюремному заключению.

Ранее сообщалось, что в английском городе Ноттингем, графство Ноттингемшир, 57-летней сантехник установил камеры в ванных комнатах клиентов, чтобы подглядывать за ними, и попал в тюрьму на год. В процессе обыска в его доме они обнаружили более 300 непристойных фотографий детей, а также изображения с участием животных.