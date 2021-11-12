Российская фигуристка Дарья Усачева повредила ногу и снялась с этапа Гран-при в Японии

Российская фигуристка Дарья Усачева снялась с этапа Гран-при в Японии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Спортсменка повредила ногу на разминке перед выступлением в короткой программе. Она упала при попытке исполнить тройной флип, ее на руках унес врач сборной России Филипп Шветский.

Таким образом, Россия осталась без представительниц в женском одиночном катании на этапе в Японии, так как еще одна россиянка Александра Трусова также снялась с соревнований из-за травмы. Россия впервые в сезоне останется без медалей в женском катании на Гран-при. До этого Трусова побеждала в США, Камила Валиева — в Канаде, Анна Щербакова — в Италии.

По итогам короткой программы на Гран-при в Японии лидирует японка Каори Сакамото, набравшая 76,56 балла. На втором месте располагается ее соотечественница Мана Кавабе с 73,88 балла. Третье место занимает представительница Южной Кореи Ю Ен, имея в активе 68,08 балла.