Три картины Ван Гога ушли с молотка почти за 11 миллиардов рублей

Три работы нидерландского художника Винсента Ван Гога продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 154 миллиона долларов (около 11 миллиардов рублей). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте торгового дома.

С молотка ушли такие произведения, как «Молодой человек с васильком», «Стога сена» и «Деревянные хижины среди олив и кипарисов».

Знаменитая картина «Стога сена» была продана за 35,9 миллиона долларов (более 2,5 миллиарда рублей), что оказалось почти на шесть миллионов больше максимальной ожидаемой цены. Ван Гога написал ее на бумаге в 1888 году во время пребывания в Арле. После кончины художника полотно унаследовал его брат Тео.

Затем произведение сменило несколько владельцев, после чего было захвачено нацистами в период оккупации Франции во время Второй мировой войны. В итоге до конца 1970-х годов местонахождение картины оставалось неизвестным.

В сентябре в музее Винсента Ван Гона в Амстердаме представили ранее неизвестный карандашный эскиз художника 1882 года, подписанный его именем. Рисунок более века хранился в частной коллекции семьи в Нидерландах.