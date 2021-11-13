Названы последствия ежедневного употребления арахиса

Нутрициолог Ольга Рустамова назвала последствия ежедневного употребления арахиса. Она указала, что это бобовое растение, которое не является орехом, в ограниченных количествах положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, богато белком, калориями и полезными жирами. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист отметила, что продукт — это кладезь полезных веществ, в нем содержится магний, клетчатка, но отсутствуют вредные для сердца трансжиры. Употребление до 20 штук арахиса в качестве перекуса благотворно скажется на состоянии организма, снизит артериальное давление и холестерин.

Кожура боба богата антиоксидантами. «Арахис успокаивает нервную систему, устраняет бессонницу, положительно влияет на кишечник, помогает наращивать мышцы и восстанавливает организм после длительных болезней», — добавила Рустамова.

Продукт содержит ресвератрол — это фенольное соединение, которое входит в состав красного вина, поэтому необязательно употреблять спиртной напиток, достаточно съесть горсть арахиса, сказала нутрициолог.

Арахисовое масло, вопреки распространенному мнению о вредности, в умеренном количества благоприятно влияет на здоровье, а сочетание насыщенных и ненасыщенных жиров в нем почти такое, как в оливковом — от 3,3 до 12,3 грамма. Также в нем содержится клетчатка и калий, который минимизирует воздействие натрия. Однако доза — не более двух столовых ложек, но не вся банка, предупредила специалист.

Рустамова напомнила, что арахис является высококалорийным, поэтому злоупотреблять им не следует. Боб также сильный аллерген, его нужно включать в рацион с осторожностью.

Ранее диетолог Ольга Чунтонова назвала неожиданный продукт для снижения давления. По ее словам, этим свойством обладают семена чиа. В продукте содержатся жирные кислоты, снижающие уровень холестерина в крови.

