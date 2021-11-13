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Диетолог опровергла популярный миф о сале

Диетолог Егорова назвала необязательным отказ от сала при проблемах с сердцем и сосудами
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Диетолог Анастасия Егорова прокомментировала популярный миф о сале. По ее словам, россиянам с проблемами с сердечно-сосудистой системой не стоит полностью отказываться от употребления этого продукта, сообщает РИА Новости.

«Сало полезно, как и любой другой животный жир. Сало близко к растительным маслам по содержанию незаменимых жирных кислот: олеиновой, линоленовой, линолевой, пальмитиновой — эти кислоты называют витамином F. В сале большое содержание витаминов А, D, Е и каротина», — объяснила Егорова.

Специалист напомнила, что все хорошо в меру, поэтому она посоветовала съедать небольшой кусочек сала не более двух раз в неделю. В таком количестве продукт благотворно повлияет на организм. Кроме того, Егорова назвала необязательным полный отказ от сала при проблемах с сердцем и сосудами, опровергла миф специалист.

«Сало нужно употреблять с осторожностью тем людям, у кого есть лишний вес, потому как сало само по себе очень калорийно и его легко переесть. И тем, у кого проблемы с сердцем и сосудами. Но даже в этом случае речь не о тотальном запрете, а о значительном сокращении количества», — заключила диетолог.

Ранее диетолог Ольга Чунтонова назвала неожиданный продукт для снижения давления. По ее словам, этим свойством обладают семена чиа. В продукте содержатся жирные кислоты, снижающие уровень холестерина в крови.


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