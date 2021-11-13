Лукашенко рассказал о сотрудничестве Москвы и Минска в сфере безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере безопасности и обороны. По его словам, Минск проводил совместно с Москвой операции, какие Западу и не снились, передает агентство БЕЛТА.

По мнению белорусского лидера, данное сотрудничество между Минском и Москвой осуществляется особенно тесно и не вызывает каких-либо вопросов. «Оборона, безопасность, тут вообще у нас нет никаких вопросов. (...) Мы такие операции проводили, проводим и будем проводить в защиту нашей безопасности, что никакому Западу, Евросоюзу не снилось. У нас вообще нет никаких проблем», — сказал в интервью журналу «Национальная оборона» Лукашенко, подчеркнув, что российская сторона поняла, что КГБ Белоруссии, несмотря на свои небольшие размеры, — это «кулак мощный».

Также он отметил, что в сферах обороны и безопасности налажено сотрудничество с Россией в отношении технического оснащения и подготовки сотрудников. «У нас по всем линиям люди учатся в России, пусть по несколько человек. Нам много и не надо. Чтобы подготовить высокого уровня руководителя, он должен видеть, что делается в нашей стране, в России», — пояснил Лукашенко, добавив, что это стало возможно благодаря договоренностям на высшем уровне после прихода к власти в России президента Владимира Путина.

Ранее Лукашенко заявил, что у российских властей можно многому научиться. Он подчеркнул, что учиться можно не только у президента Путина, но и у тех людей, которые осуществляют политику в России.