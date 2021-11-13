В конкурс «Мисс мира» вернули самую сексуальную часть

Организаторы конкурса «Мисс мира» вернули дефиле в бикини после семи лет запрета

Организаторы «Мисс мира» вернули дефиле в бикини в конкурс, пишет The Sun со ссылкой на источники.

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Как уточнили в проекте, скоро пройдет шоу Top Model. «Его частью станет конкурс пляжной одежды на берегу», — добавили организаторы. По мнению экспертов, самую сексуальную часть включили в конкурс из-за падения числа просмотров.

Руководители «Мисс мира» приняли решение исключить дефиле в купальниках из перечня выступлений семь лет назад, в 2014 году. Как объяснил директор американского этапа конкурса Крис Уилмер (Chris Wilmer), поклонники состязания хотели видеть не только красивое тело, но и внутренний мир. Организаторов тревожила социальная составляющая конкурса: так как «Мисс мира» — это скорее посол мира, чем королева красоты.

В 2013 году конкурс красоты в Индонезии также прошел без этапа бикини во избежание возможных конфликтов с верующим населением острова Бали.

В октябре 2021 года обладательницей титула «Мисс Вселенная — Австралия» (национального этапа конкурса «Мисс Вселенная») стала девушка, переехавшая в Австралию из России.