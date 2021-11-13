В МИД заявили о продолжении работы НАТО и ЕС с «Новичком»

Захарова заявила, что страны НАТО и ЕС продолжают работу с веществами из группы «Новичок»

Страны НАТО и Евросоюза, обвиняя Россию в сокрытии части бывшей военно-технической программы Советского Союза, продолжают работу в лабораториях с веществами из группы «Новичок». Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, Германия, Франция и Швеция по-прежнему отказываются от взаимодействия с Россией по ситуации с Алексеем Навальным (основатель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией). «Напоминаем в данной связи, что работы с так называемыми "Новичками" проводились и продолжают проводиться в военно-химических лабораториях целого ряда стран НАТО и Евросоюза», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в Соединенных Штатах зарегистрировано около 140 патентов, которые связаны с боевым применением «Новичка» и защитой от них. Вместе с тем официальный представитель МИД рассказала, что в последнее время США стали активнее продвигать на международных площадках тему своей якобы приверженности выполнению обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

По данным британских властей, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Лондоне отмечают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.