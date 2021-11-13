Авианосец ВМС Франции столкнулся с польским парусником

Авианосец «Шарль де Голль» Военно-морских сил (ВМС) Франции столкнулся с десятиметровой парусной яхтой в море, недалеко от города Тулон. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на Морскую префектуру Средиземного моря.

Инцидент произошел утром 12 ноября, когда корабль находился у военно-морской базы Тулона. Экипаж заметил, что наперерез курса авианосца идет парусник под флагом Польши, и попытался уклониться от него, после чего произошло столкновение.

После аварии команда авианосца установила связь со шкипером яхты и отправила на судно помощь. Выяснилось, на борту парусника находился один человек, он не пострадал.

Ведется расследование.

В начале октября сообщалось о столкновении американской атомной ударной подводной лодки с неизвестным предметом в Индо-Тихоокеанском регионе. Авария не сказалась на ядерной силовой установке, она полностью работоспособна. При этом пострадали 11 моряков, они получили травмы легкой и средней степени тяжести.