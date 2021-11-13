iPhone получит секретную функцию

В iPhone появится функция, которая позволит защитить данные с помощью очков

Apple намерена использовать в будущем умные очки для защиты личных данных. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Журналисты обратили внимание на патент, который появился в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Функция Privacy Eyewear предлагает отображать на экране смартфона секретный контент, который будет виден только владельцу девайса. Таким образом инженеры Apple намерены защитить личные данные потребителей устройств.

Доступ к данной опции можно будет получить только с помощью умных очков. Журналисты полагают, что в Apple намекают на один из своих будущих продуктов — смарт-очки смешанной реальности. «В некоторых вариантах осуществления пользователь может взаимодействовать с функцией калибровки, чтобы намеренно скрыть графическую информацию, представленную на дисплее устройства», — говорится в документе. Пользователь также может позволить другим людям видеть данные на экране.

Помимо этого, авторы патента отметили, что перед использованием функции пользователь должен будет настроить на iPhone новый профиль, чтобы механизм Face ID «узнавал» его в очках.

В конце сентября источники в Apple сообщили, что американская компания выпустит VR-гарнитуру в 2022 году. IT-гигант намерен представить новый продукт в третьем или четвертом квартале года.