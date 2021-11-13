Кардиолог рассказала о подорванном здоровье Прилучного после развода

Кардиолог Мойсенко рассказала, что у Прилучного при разводе был сердечный приступ

Кардиолог Римма Мойсенко рассказала, что при разводе с Агатой Муцениеце у Павла Прилучного был сердечный приступ. О его подорванном здоровье она сообщила порталу BLITZ+.

По словам медика, артист до сих пор принимает препараты. По предварительным данным, это произошло из-за стресса, так как бывшие супруги решали не только имущественные, но и вопросы общения с общими детьми.

Ранее Муцениеце рассказала о первой близости с мужчиной после развода с Прилучным. По ее словам, секс с другим мужчиной состоялся далеко не сразу после расставания с экс-возлюбленным. Ей понадобилось время, чтобы подпустить к себе человека, добавила актриса.

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне минувшего года. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката. Между экс-супругами не возникло вопросов.

