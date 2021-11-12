Муцениеце рассказала о первой близости с мужчиной после развода с Прилучным

Российская актриса Агата Муцениеце рассказала о первой близости с мужчиной после развода с Павлом Прилучным. Подробностями личной жизни она поделилась в шоу «Есть вопросики». Запись передачи была опубликована на YouTube-канале блогерши Иды Галич.

Актриса отметила, что секс с другим мужчиной состоялся далеко не сразу после расставания с бывшим возлюбленным. По словам знаменитости, ей понадобилось время, чтобы подпустить к себе человека.

«Мне надо было заново привыкать к мысли, что у меня могут быть другие партнеры. Потому что я в свою голову уже вбила, что есть только один-единственный. Да, это тяжело далось... Но и не пошло особо. Уже давно не было секса. Я пыталась завести отношения, не сложилось. Потом было еще пару историй, но секс ради секса — не хочу. Я отказалась от такого рода связей и просто жду свою любовь», — призналась Муцениеце.

В интервью актриса также рассказала, что в ходе развода с Прилучным забрала себе квартиру в Москве. «Про имущество мы вообще не ссорились и не делили. Это было сразу понятно. Я сказала, что возьму квартиру и буду жить в городе, а ты делай, что хочешь. Вообще в целом оставаться там, где произошел разрыв семьи, мне кажется, тяжело. И он этот дом продал, я уверена», — заявила звезда.

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне 2020 года. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката. Между бывшими супругами не возникло вопросов. О разделе имущества и выплате алиментов они договорились без помощи юристов.