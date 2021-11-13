Предсказана реакция США в случае войны России и Украины

Журналист Дэниэл Дэвис попытался предсказать реакцию США в случае войны между Россией и Украиной. Свои предположения обозреватель опубликовал в издании 19Fortyfive.

Дэвис высказал мнение, что если США и НАТО опираются в своей политике на реализм и логику, то вооруженного конфликта с Россией из-за Украины не случится. Однако, если решение будет опираться на эмоции, то это увеличит вероятность войны. При плохом сценарии возможен обмен ядерными ударами, заявил журналист.

Чтобы избежать конфликта, необходимо попытаться снизить напряженность в общении США, Евросоюза и России, считает обозреватель.

«При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье», — написал журналист.

Он посоветовал США сделать все, чтобы избежать ненужной войны с Россией.

Ранее украинский политолог Кирилл Молчанов заявил, что реальной причиной, по которой страна не может войти в Североатлантический альянс, являются конфликты в Донбассе и в Крыму. Он сравнил вступление Украины в НАТО с объявлением Западом войны России, из-за чего страну не станут брать в альянс.