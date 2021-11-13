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Названа главная угроза европейской демократии

Доцент из Брюссельского университета: европейцы видят в действиях ЕС угрозу демократии
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Ключевые решения в ЕС принимают неизбираемые, а значит, неподотчетные гражданам органы власти. Причем такие решения зачастую принимаются при участии крупного бизнеса, и простые европейцы видят в этом главную угрозу демократии, рассказал «Ленте.ру» доцент кафедры коммуникативных исследований Брюссельского университета Бенджамин Де Клин.

По его словам, такие настроения все шире распространяется среди европейцев благодаря правым популистам. Рост популярности этих политиков в Европе Де Клин объяснил не только их стремлением бороться с наплывом мигрантов и либеральными ценностями. «Правые смогли довольно убедительно доказать своим сторонникам, что именно они представляют "простых европейцев". В итоге любые попытки их критиковать становятся "антинародными"», — отметил исследователь.

По словам ученого, с недавних пор правых популистов начал поддерживать и бизнес. Часть предпринимателей (прежде всего промышленники) недовольны тем, что их продукция не выдерживает конкуренции с более дешевыми китайскими или индийскими товарами. Этим объясняется тем, что во главе правых популистских партий, выступающих за протекционистские меры, нередко оказываются представители высших слоев общества.

«Неправильно думать, что электорат популистов — это только люди с социального дна или те, кто конкурирует с мигрантами за работу», — отметил Де Клин.

Проблемы гражданского общества, рост протестных настроений в западных странах и их причины стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и раскола в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп людей оборачивается бесправием других.

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