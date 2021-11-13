Отца девяти детей заподозрили в растлении дочерей

«Mash на Мойке»: многодетный отец обвиняется в растлении двух дочерей

В Ленинградской области задержали многодетного россиянина по обвинению в растлении дочерей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

44-летнего отца девяти детей из Сланцев задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению в растлении двух дочерей 2004 и 2014 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Как сообщается, одна из дочерей первой пожаловалась матери на домогательства со стороны отца — 16-летний подросток раскрыла ей многие личные подробности. Другая семилетняя девочка также рассказала о надругательствах, остальные дети вспомнили о странных играх в куклы с папой.

Отмечалось, что при этом мужчина недавно ушел из семьи, так как жена узнала об его изменах с молодыми девушками. Всего супруги воспитывают девять детей, пять из которых приемные.

Ранее в ноябре церковный суд Биробиджанской епархии лишил сана священника, который был осужден за растление несовершеннолетних. Отмечалось, что священнослужитель при этом признал свою вину в надругательстве над 53 мальчиками, нарушении монашеских обетов и священнической присяги.