Воспитателя российского детского сада заподозрили в растлении детей

В Нижегородской области был задержан воспитатель российского детского сада, которого заподозрили в растлении малолетних воспитанников. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, пользуясь служебным положением, мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении малышей. После задержания мужчина признал свою вину. СКР возбудил уголовное дело по статье 132 (Иные действия сексуального характера) УК РФ. На время расследование обвиняемого поместили в СИЗО.

Следователи проводят различные следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенных преступлений, назначены ряд экспертиз.

15 октября сообщалось, что по словам судебно-психиатрического эксперта Дениса Варваркина, педофилы часто выбирают профессии, где работа связана с детьми.