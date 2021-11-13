Режиссер «Дня выборов-2» рассказал о правках из-за фото Путина

Режиссер фильма «День выборов-2» Александр Баршак рассказал, что его лента стала одной из немногих российских картин допущенных к прокату на Украине после 2014 года. Однако для того, чтобы фильм допустили к показу в украинских кинотеатрах, необходимо было внести правки, преимущественно из-за фото президента России Владимира Путина. Об этом кинематографист рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам режиссера, на Украине потребовали, чтобы в фильме отсутствовали российская символика и фото Путина. В итоге портрет российского лидера, который в фильме украсил кабинеты московских чиновников, заменили на фото украинского поэта Тараса Шевченко, а российский триколор заменили на флаг Литвы. «Мы повернули ручки на цветокоррекции и перекрасили флаг в красный, зеленый и желтый», — пояснил Баршак.

Также режиссер добавил, что украинский дистрибьютор потребовал убрать памятники Ленину, из-за чего мастерам по компьютерной графике пришлось менять революционера на Шевченко, который «ленинской рукой» показывал направление.

Ранее режиссер Сарик Андреасян призвал запретить в России украинские фильмы и музыку. Он выразил мнение, что запрет контента украинского производства станет адекватной ответной мерой на то, что Госкино Украины не выдало прокатное удостоверение на показ комедии «Ржевский против Наполеона».