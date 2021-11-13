Из российской колонии сбежал неоднократно судимый заключенный

В Новосибирской области из колонии-поселения строгого режима №8 сбежал неоднократно судимый 33-летний россиянин Алексей Алексеев, рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Его объявили в розыск. В ведомстве отметили, что преступник может носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги. В 2012 году Алексеев дважды привлекался к ответственности за кражи, он получил шесть месяцев реального срока и два года лишения свободы условно. В 2014 году он был приговорен к заключению за шесть эпизодов грабежа и разбоя.

Ранее сообщалось, что мужчина, осужденный на десять лет за убийство, сбежал из колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области. Его объявили в розыск. О пропаже заключенного стало известно во время почасовой проверки в столовой.

Согласно данным ориентировки, беглеца отличает высокий рост — 195 сантиметров и татуировки: на левом предплечье набит кельтский узор, на левой лопатке — смерть с косой, а на среднем пальце левой руки — перстень. Мужчина худощавого телосложения, с черными волосами, был одет в красную куртку и черную кепку.