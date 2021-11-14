В Магаданской области автобус с пассажирами упал с перевала

В Магаданской области на трассе «Колыма» с перевала Дедушкина Лысина упал автобус с пассажирами. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Хасынском городском округе днем 13 ноября. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на проезжей части.

Как сообщает портал Vesma.today, внутри автобуса находилось как минимум 15 человек. По некоторым данным, пассажиров от серьезных травм спас снег, выпавший в большом количестве. Как рассказали очевидцы, водитель микроавтобуса поднялся на перевал и стал искать помощь. Пассажиров забрал вахтовый автобус, который увез их в район поселка Атка.

В настоящее время прокуратура Хасынского района по факту произошедшего.

В августе в Бурятии автобус съехал с трассы и упал с высоты 3,5 метра. В результате аварии водитель и 18 пассажиров получили травмы.