В Нью-Йорк доставили главную рождественскую ель

В Нью-Йорк привезли главную рождественскую ель. Об этом сообщает CNN.

На доставку 24-метровой ели весом 12 тонн ушло два дня. Грузовик с деревом сопровождали автомобили полиции. Это первый случай, когда дерево доставили из штата Мэриленд. Ель установили на площади у Рокфеллер-центра в центре Манхэттена.

В ближайшее время дерево нарядят в гирлянды с более чем 50 тысяч разноцветных лампочек, а на его верхушку установят огромную звезду весом 408 килограммов, покрытую 3 миллионами кристаллов Swarovski. По традиции церемония зажжения огней на рождественском символе Нью-Йорка состоится 1 декабря.

В 2020 году жители валлийского города Коннас-Ки в графстве Флинтшир раскритиковали ель, которую местные власти установили около местной библиотеки. По мнению британцев, дерево выглядит нездоровым из-за потемневших хвойных веток и отсутствия украшений. Пользователи сети даже предположили, что ель заразилась коронавирусом.