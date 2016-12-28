В Италии зажгли 650-метровую новогоднюю «елку»

На склоне горы в итальянской области Умбрия из фонариков создали силуэт новогодней елки с размерами 650 на 350 метров (в основании). Информация об этом опубликована в сообществе Italy Augmented в Facebook.

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На создание фигуры ушло в общей сложности 730 фонариков, развешанных на деревьях. Гигантское «дерево» останется зажженным до 10 января 2017 года.

В понедельник, 26 декабря, стало известно, что в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо установили искусственную рождественскую ель высотой в 73 метра.

Ранее в этом же месяце в центре Рима появилась рождественская ель, которая вызвала недовольство итальянцев. Местные жители назвали это дерево самым уродливым в мире.

