На Шри-Ланке установили высочайшую рождественскую ель в мире

В крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо установили искусственную рождественскую ель, которую могут признать высочайшей в мире. Об этом сообщает Associated Press.

Высота сооружения составила 73 метра. Оно представляет собой стальной каркас, на который накинули пластиковую сеть с миллионом настоящих сосновых шишек. Ель также украсили 600 тысячами светодиодных лампочек, а на верхушку поместили шестиметровую звезду.

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На создание объекта ушло порядка 80 тысяч долларов. Представители католической церкви на Шри-Ланке заявили, что это пустая трата денег, которые лучше было бы направить на помощь малоимущим.

В настоящее время самой высокой искусственной елью мира считается 55-метровое сооружение, которое в 2015 году появилось в городе Гуанчжоу (Китай).

В середине декабря стало известно, что рождественская елка в центре Рима вызвала недовольство местных жителей. Итальянцы называли ее самой уродливой в мире.

