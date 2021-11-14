В Британии предсказали будущее пандемии коронавируса

В Британии предсказали, как в будущем станет развиваться пандемия коронавируса. Эксперты считают, что с COVID-19 придется жить еще многие годы. Об этом со ссылкой со ссылкой на документы Национальной службы здравоохранения страны пишет Daily Mail.

Ожидается, что вирус и дальше станет широко распространяться среди населения и будет иметь сезонные всплески зимой, как грипп и другие респираторные заболевания. Тем не менее, предполагается, что благодаря вакцине от COVID-19 произойдет то, что эксперты в области здравоохранения называют «устойчивым состоянием», а количество госпитализаций не будет превышать 750 в день, пишет издание.

В документах впервые подробно описаны четыре различных сценария дальнейшего развития пандемии в Британии, пишет Daily Mail. Один из них предполагает оптимистичный сценарий, в котором пик новых случаев заражения — около 30 тысяч в сутки — в стране будет достигнут в июле. В противоположность ему рассматривается и другой вариант, при котором в летний пик суточный прирост заболевших составит 85 тысяч.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 ноября, число зараженных коронавирусом с начала пандемии превысило 253 миллиона человек, более пяти миллионов пациентов с COVID-19 скончались. В России за минувшие сутки выявили 38 823 новых случая коронавируса. Общее число заражений по стране с начала пандемии составило 9 070 674.