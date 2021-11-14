В китайском городе нашли коронавирус на упаковках товаров из России

В китайском городе Хэйхэ на импортированных из России товарах обнаружили коронавирус

В китайском городе Хэйхэ, который расположен в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией, на импортированных из РФ товарах обнаружили коронавирус. Об этом сообщил городской Центр по контролю и профилактике заболеваний, передает ТАСС.

В документе, опубликованном в официальном аккаунте центра в соцсети WeChat, указывается, что инфекцию выявили на внешней стороне упаковки четырех видов российской продукции: шоколадных вафлях бренда KONTI, печенье KONTI, желейных конфетах со вкусом дыни KONTI, а также сухого молока. Точное количество зараженных упаковок не называется.

Власти призвали граждан, у которых имеется данная продукция, продезинфицировать товары, запечатать их и сообщить в Центр контроля и профилактики заболеваний. Отмечается, что в местах реализации продуктов тест на коронавирус показал отрицательный результат.

27 октября в Хэйхэ подтвержден случай новой коронавирусной пневмонии. Вскоре выяснилось, что еще три местных жителя были бессимптомными носителями вируса. Позже стало известно, что город отправили на строгий карантин из-за новых зафиксированных случаев коронавируса.