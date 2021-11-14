Путин высказался о либерализме и лакействе в России

Президент России Владимир Путин высказался о либерализме и выступил против лакейства и копирования зарубежных образцов. Свое мнение российский лидер выразил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет», — сказал Путин в ответ на вопрос о противостоянии славянофилов и западников.

Однако, отметил российский лидер, если под либерализмом понимать зарубежные образцы течения и необходимость в их копировании, «то это не самый лучший вариант». Путин также вспомнил фразу русского писателя и мыслителя Федора Достоевского, который сказал: «Наши либералы — это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги», и подчеркнул, что это не является истинным либерализмом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идеи либерализма весьма близки Путину, однако «либерализм либерализму рознь». «Можно ли сейчас говорить, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса», — сказал пресс-секретарь. Также он назвал три составляющие идеологии президента России — развитие, стабильность и процветание страны.