Политолог рассказал о причинах падения рейтинга Байдена

Политолог Павел Салин рассказал «Ленте.ру» о причинах падения рейтинга президента США Джо Байдена. Согласно исследованию, проведенному газетой The Washington Post и телеканалом ABC, рейтинг одобрения американского лидера снизился до минимального уровня с момента его инаугурации — его работу поддержали меньше половины респондентов (41 процент).

Причины падения рейтинга Байдена заключаются в основах демократической системы, рассказал Салин. «Устойчивая демократическая система во многом базируется на множестве различных подпорок, это и институты, в которых в качестве условного топлива сменяются личности, то есть население успевает разочароваться в одной какой-то личности, и ее сменяет другая личность, в итоге политическая система не обрушается, а таким образом движется вперед», — уточнил он.

Политолог считает, что падение рейтингов любого американского президента в любой пропорции не является катастрофическим, потому что «на Западе в целом, и в Америке в частности, все завязано на институте, поэтому конкретные рейтинги конкретной личности, с точки зрения существования политической системы вообще не так важны (…), поэтому процесс вполне ожидаемый и нефатальный».

В России же, по мнению Салина, подобное падение рейтинга одобрения президента, напротив, стало бы катастрофическим, так как в отличие от Запада, в РФ политическая система выстраивается вокруг личности главы государства. «Если бы Америка существовала по российским правилам, тогда это было бы критически опасно», — подытожил он.

