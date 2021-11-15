В США антипрививочники пришли со свастикой к офису еврейского политика

В США противники вакцин устроили у офиса еврейского политика акцию протеста со свастикой

В штате Нью-Йорк (США) противники вакцинации устроили акцию протеста у офиса еврейского политика Джеффри Диновица, где размахивали нацистской символикой. Об этом сообщает Independent.

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На демонстрации также присутствовал кандидат от Республиканской партии на пост губернатора штата Роб Асторино. Политика сфотографировали на фоне плаката со свастикой, который держала в руках одна из протестующих.

Этим символом антипрививочники хотели продемонстрировать, что вакцины связаны с «преступлениями против человечности». Однако один из демонстрантов пришел на протест еще и с желтой звездой на груди, на манер тех, которые нацисты заставляли носить евреев на оккупированных территориях во время Второй мировой войны.

Диновиц вызвал гнев демонстрантов, так как поддержал закон об обязательной вакцинации от коронавируса для школьников. Он прокомментировал ситуацию и назвал поведение протестующих «презренным». «Сегодняшняя демонстрация свастики и желтых звезд Давида возле моего офиса отвратительна и оскорбительна», — отметил политик.

В октябре в Британии лидер Лейбористской партии Кир Стармер призвал ввести запрет на митинги и пикеты для противников вакцинации рядом со зданиями школ. По мнению лидера лейбористов, местные власти должны получить право закрыть доступ к школам для антипрививочников. Это поможет пресечь распространение «опасной дезинформации» и усилить борьбу с COVID-19.