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В Британии призвали закрыть доступ к школам для противников вакцинации

Лидер Лейбористской партии Британии призвал прогнать антипрививочников подальше от школ
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Кир Стармер
Кир Стармер
Фото: Stefan Rousseau / Reuters

В Британии призвали ввести запрет на митинги и пикеты для противников вакцинации рядом со зданиями школ. С таким заявлением выступил лидер Лейбористской партии Кир Стармер, передает BBC News.

По мнению лидера лейбористов, местные власти должны получить право закрыть доступ к школам для антипрививочников. Это поможет пресечь распространение «опасной дезинформации» и усилить борьбу с COVID-19. «Уровень вакцинации среди детей слишком низкий, а правительство реагирует медленно», — объяснил стремление прогнать протестующих подальше Стармер.

Согласно опросу Ассоциации лидеров школ и колледжей, восемь из десяти школ в Соединенном Королевстве стали мишенью для демонстрантов, выступающих против вакцинации от коронавируса. В некоторых случаях от персонала школ требовали доступ к сайтам образовательных учреждений, а иногда даже угрожали физической расправой.

В Гватемале 5 октября более 500 противников вакцинации напали на медицинских сотрудников и уничтожили несколько десятков доз прививок.

Во Франции бывших военнослужащих обвинили в подготовке атак на центры вакцинации и склады препаратов от коронавируса. Мужчины были уверены, что вакцины созданы для «порабощения населения на благо нового коррумпированного мирового порядка».

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