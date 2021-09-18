Столкновения антипрививиочников с полицией Австралии попали на видео

Протестующие против вакцины от коронавируса в Австралии прорвали полицейский кардон

Столкновения между противниками вакцинации от коронавируса с полицией в Австралии попали на видео. Ролик в субботу, 18 сентября, в своем Telegram-канале публикует НТВ.

На кадрах видно, как толпа антипрививочников прорывает кордон австралийских правоохранителей. Несколько офицеров падают, пока другие пытаются задержать отдельных нарушителей порядка. В итоге люди буквально смели полицейских и побежали дальше по улице.

Подобные столкновения противников вакцинации с полицейскими продолжаются в Австралии четвертые выходные подряд. В ходе беспорядков десятки правоохранителей получили ранения, были задержаны всего несколько сотен человек.

14 сентября также сообщалось, что лидер движения против вакцинации от COVID-19 в Израиле Хай Шаулян (Hai Shaulian) умер от коронавируса.