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Австралиец притворился полицейским и призвал свергнуть правительство

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Фото: Loren Elliott / Reuters

Житель австралийского города Перт предстанет перед судом за создание фейкового видео, на котором мужчина в форме комиссара федеральной полиции Австралии призывал граждан страны свергнуть правительство. Об этом сообщили в местной полиции, передает The Guardian.

Подозреваемый, который притворился полицейским на записи, рассказал, что к нему обращались военные и госслужащие с намерением выступить против действующего правительства и сместить государственных лидеров. По данным правоохранительных органов, видеоролик распространился среди сторонников антиправительственных акций.

Австралийцу грозит до двух лет тюремного заключения. Его также обвинили в изготовлении фальшивых полицейских значков и удостоверений. Начальник следственного отдела федеральной полиции Эндрю Донохью заявил, что арест 49-летнего обвиняемого был частью масштабной контртеррористической операции в отношении группы лиц, которые под видом полицейских призывали к свержению высокопоставленных политиков Австралии.

Офицер отметил, что у следователей нет доказательств о планах участников группы относительно насильственных действий против правительства. При этом он подчеркнул, что их поведение вызывает беспокойство, и текущее расследование в отношении этих граждан «сосредоточено на преступности, а не на идеологии».

26 июля сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд открыли приют для мужчин, пострадавших от домашнего насилия. Приют предоставляет постояльцам временное убежище, чтобы помочь им избежать жестокого отношения и вернуться к нормальной жизни. Отмечается, что это первая подобная организация в стране.

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