Папа Римский поблагодарил журналистов за публикации о священниках-педофилах

Папа Римский Франциск поблагодарил корреспондентов за информацию о секс-скандалах в церкви

Папа Римский Франциск поблагодарил журналистов за публикацию информации о священниках-педофилах и иных секс-скандалах в церкви. По его словам, находить информацию и бороться с фейками — это миссия журналистов, передает Reuters.

«Спасибо вам, что вы говорите нам о том, что не в порядке с Церковью, что не позволяете заметать это под ковер, что даете платформу жертвам насилия», — приводит агентство его слова.

Выступление было посвящено награждению корреспондентов, которые долгие годы освещали вопросы, связанные с Ватиканом — в частности, сексуальные скандалы.

Ранее в 2021 году сообщалось, что в Великобритании священник, осужденный за сексуальное насилие над детьми, на протяжении 25 лет после вынесения приговора продолжал работать в церкви.