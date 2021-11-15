Фигура 52-летней модели в боди с декольте на новом фото удивила фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) показала фигуру в откровенном наряде в новой серии фотографий и удивила поклонников своей стройностью. Соответсвующий кадр и комментарии пользователей сети появились в Instagram.

На размещенных снимках 52-летняя знаменитость позирует перед зеркалом в черном боди с глубоким декольте, массивными серьгами и с распущенными волосами. В описании публикации Кристенсен отметила аккаунт, посвященный эстетике черного цвета, моде и архитектуре, который она ведет совместно с дизайнером Камиллой Стаерк (Camilla Stærk).

В комментариях под постом фанаты восхитились молодостью манекенщицы. «Увидев эту красоту, я ругаю себя за то, что объелась перед сном», «Как тебе удается выглядеть настолько обворожительно в 52 года?», «Роскошные волосы, роскошное тело», «Все еще девочка!» — хвалили они.

В октябре Хелена Кристенсен снялась в откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue. Так, на одном из фото она позировала в полосатом свитере без брюк, держа в руках собаку, а на втором — в кружевном боди возле стены с картинами. Модель также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета.