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52-летняя модель вновь снялась в нижнем белье и взволновала фанатов

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Фото: @helenachristensen

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) приняла участие в новой откровенной фотосессии и вновь взволновала поклонников. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

52-летняя знаменитость снялась в рекламной кампании бренда нижнего белья Coco de Mer и продемонстрировала на себе несколько комплектов. Так, на первом фото она запечатлена боком к камере в черном бюстгальтере в мелкую полоску и трусах такого же цвета. На втором кадре Кристенсен стоит спиной к фотографу в черном кружевном белье. На третьем снимке крупным планом засняли декольте модели: она показала на себе бюстгальтер с вырезами, которые частично обнажают грудь.

Публикация набрала почти 50 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Потрясающая!», «Черт возьми, Хелена, ты выглядишь невероятно», «Восхитительная! У тебя феноменальная фигура», «О, боже... Я потеряла дар речи», «Сногсшибательна», — хвалили они.

Ранее в июне Хелена Кристенсен показала фигуру в разных купальниках бренда Staerk&Christensen и порадовала подписчиков. На одном из снимков она запечатлена в слитном черном купальном костюме с глубоким декольте и соломенной широкополой шляпе.

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