52-летняя модель показала фигуру в купальнике и взволновала фанатов

Хелена Кристенсен снялась в бассейне в черном купальнике с декольте и восхитила фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) показала фигуру на фото в купальнике и взволновала поклонников. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

52-летняя знаменитость снялась в нескольких комплектах. Так, на одном из кадров она запечатлена в бассейне с собранными в пучок волосами в черном слитном костюме с глубоким декольте. На другом фото Кристенсен позирует среди листвы в белом купальнике и солнцезащитных очках. Публикация набрала больше 25 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид супермодели и похвалили ее стройное телосложение в комментариях. «Перестань быть чертовски сексуальной!», «И как тебе удалось сохранить тело 20-летней девушки?», «Выглядишь очень молодо. Твоя красота неподвластна времени!», «Все еще самая невероятная женщина в мире. Вау», «Ты выглядишь потрясающе», — восхищались они.

В октябре Кристенсен снялась в откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue. Так, на первом фото она позировала в полосатом свитере, без брюк, держа в руках собаку, а на втором — возле стены с картинами в кружевном боди. Кристенсен также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета.