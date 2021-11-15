В Норвегии выявили новый дельта-штамм коронавируса

Новый подвид дельта-штамма COVID, выявленный в Норвегии, который получил кодовое название AY.63, не опаснее других мутации дельта-варианта коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежский институт здравоохранения.

«У нас нет никаких свидетельств того, чтобы вакцина не работала хорошо против этого подвида. Нет причин особо из-за него волноваться», — заявила представитель института Каролине Брагстад. Этот вариант коронавируса был обнаружен еще летом 2021 года, но международное название получил только сейчас.

В сентябре стало известно, что в Норвегии отменяется большинство коронавирусных ограничений. Норвежский премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что ограничения решили снять, так как первую дозу вакцины от коронавируса получили 90 процентов граждан Норвегии старше 18 лет.