Смертельно больной мужчина прекратил лечение ради веселья и вечеринки с друзьями

Смертельно больной 48-летний мужчина из торгового городка Уолтем-Абби, графство Эссекс, отказался от лечения ради веселья и последней вечеринки с друзьями. Историю британца публикует Daily Mirror.

В 2018 году у Расса Пегрума диагностировали рак кишечника и назначили ему курс химиотерапии. В сентябре медики сообщили британцу, что ему осталось жить не больше пары месяцев. Тогда мужчина принял решение прекратить лечение и насладиться оставшимся временем.

Пегрум признался, что он начал чувствовать себя значительно лучше, последние месяцы стали самыми счастливыми в его жизни. «С тех пор как я бросил химиотерапию, я научился радоваться жизни», — сказал он. Сейчас мужчина живет с родителями и планирует костюмированную «вечеринку смерти» и собственные похороны.

На праздник британец пригласил множество друзей и знакомых, даже тех, кого он не видел около 30 лет. В день вечеринки он планирует надеть рубашку с черепами.

Умирающий также позаботился об организации своих похорон: он выбрал гроб, написал траурную речь и подобрал музыку. Он рассказал, что планирование похорон дает ему уверенность в том, что в этот день все будет именно так, как он хочет.

Ранее сообщалось, что 90-летняя жительница штата Мичиган отказалась от лечения диагностированного у нее онкозаболевания в пользу путешествия по разным странам и континентам с посещением культовых достопримечательностей. В турне она отправилась вместе с сыном Тимом, его женой Рэми и пуделем Ринго.