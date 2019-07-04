Больной раком мужчина пожертвовал лечением ради жизни супруги

Житель Китая отказался от лечения рака, чтобы его супруга и дочь получили необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

В 2015 году у 46-летнего Кэ Мэйнань диагностировали рак желудка, а через месяц у его жены Ван Хуаин обнаружили рак молочной железы. Семье пришлось продать дом и влезть в долги, чтобы оплатить счета за лечение. В мае текущего года старшая дочь Синьи заболела системной красной волчанкой — заболеванием, при котором вырабатываемые иммунной системой антитела повреждают здоровые клетки.

Чтобы побороть болезнь 16-летней Синьи, родители потратили 180 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей). Однако доктора предупредили, что она нуждается в дополнительном лечении, которое обойдется в сотни тысяч юаней.

Супругам пришлось решать, кто из них продолжит лечиться от рака, поскольку семейный бюджет не покрывал всех расходов. Тогда Мэйнань отказался от медицинской помощи ради здоровья 42-летней жены и их больной дочери. «Ты должна получить необходимое лечение, чтобы воспитать нашу дочь и помочь ей встать на ноги», — заявил мужчина.

История Мэйнань и Хуаин вызвала бурную реакцию среди пользователей сети. Неравнодушные читатели собрали необходимую для лечения Синьи сумму и уже пожертвовали 902 тысячи юаней (8,3 миллиона рублей). Мать поблагодарила всех за собранные деньги и отметила, что теперь они смогут полностью оплатить лечение дочери.

В марте сообщалось, что студентка Сунь Ин рассказала, что ее отец пожертвовал жизнью ради того, чтобы у нее была возможность перенести дорогостоящую операцию. В 2014 году у него диагностировали рак легких, а в 2015-м у девушки обнаружили лимфому. У семьи не было денег, чтобы лечить сразу двоих, поэтому отец принял решение прекратить терапию.

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