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Украина начнет выпуск боевых роботов

Украинское предприятие «Меридиан» начнет серийный выпуск роботизированных платформ
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Фото: «Укроборонпром»

Украинское предприятие «Меридиан» им. С. П. Королева (входит в «Укроборонпром») начнет выпуск боевых роботов. Производитель подписал договор о сотрудничестве с холдингом «Sikorsky Challenge» и разработчиками проекта «Мобильные боевые роботы» Об этом сообщает портал «Милитарний» со ссылкой на компанию «Укроборонпром».

Проект по созданию боевых роботов отобрали в ходе конкурса стартапов «Sikorsky Challenge-2021». В рамках проекта «Мобильные боевые роботы» планируют создать семейство боевых машин для логистических, разведывательных и боевых задач. Предприятие «Укроборонпрома» обеспечит серийное производство роботов.

Авторы проекта «Мобильные боевые роботы» представили базовое гусеничное шасси «Енот». Машина массой 65 килограммов может нести 40 килограммов полезной нагрузки. Заявленный радиус действия роботизированной платформы составляет 600 метров. По данным разработчиков, длительность автономной работы робота составляет полтора часа.

В октябре главный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Алексей Богданов рассказал о преимуществе российского робота «Маркер». Машина получила модуль полезной нагрузки с высокой скоростью вращения и точностью позиционирования.

В сентябре российские военные впервые применили роботизированные комплексы «Платформа-М». Роботов на гусеничном шасси испытали на полигоне в Калининградской области.

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