Исходный код GTA выложили в сеть

В сети появился исходный код переиздания культовых частей GTA. Об этом сообщает издание DSOG.

Журналисты ссылаются на энтузиаста под ником NationalPepper, который в своем Twitter рассказал о находке. По его словам, из-за особенностей приставки Nintendo Switch, на которой также вышли переизданные версии GTA, хакерам удалось извлечь внутренние данные игр. Автор заметил, что в сеть выложили код, который включает в себя скрипты, скрытые внутренние файлы, записи реплик NPC.

В материале говорится, что это первая серьезная утечка, связанная с Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. При этом специалисты считают, что моддеры и создатели альтернативных дополнений для GTA вряд ли смогут воспользоваться полученной информацией, так как исходный код защищен авторским правом. В противном случае им придется иметь дело с юристами Rockstar.

В Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition входят три культовые части популярной серии — GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Тайтлы вышли 11 ноября для ПК, приставок PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch.

Ранее в сети обнаружили пиратские копии переизданных частей GTA. Геймеры заметили, что ссылки на взломанные игры появились в день релиза тайтлов.