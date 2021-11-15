Россиян призвали избегать одной категории отелей в Египте

Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян призвал российских туристов во время отдыха на египетских курортах избегать отели категории три звезды. Его слова передает URA.RU.

По мнению специалиста, выбирать следует гостиницы минимум четыре звезды «и то очень аккуратно». «В Египте нет четкой градации отелей. Уполномоченному органу нужно строже подходить к раздаче звезд», — рассказал эксперт.

Кроме того, Мкртчян отметил, что существуют дорогие и недорогие пятизвездочные гостиницы. Одни, по его словам, стоят от 200 до 300 евро в сутки, более бюджетные — от 80 до 120 евро. «Если человек едет за 300 тысяч рублей на двоих за неделю, то получает хороший сервис, качественное питание, качественные напитки, он доволен. Если человек едет за 100 тысяч рублей за неделю на двоих, то потом возникают вопросы, что не так кормили, сервис был плохой, грязь была», — объяснил он.

Ранее в ноябре сообщалось о резком снижении цен на отдых в Египте в ноябре — стоимость путевок упала в два раза. По оценкам туроператоров, цены на туры в республику снизились на 30-40 процентов, а на некоторые даты — до 50 процентов.