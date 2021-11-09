В Госдуме заявили о неготовности египетских курортов к приему туристов из России

Депутат Госдумы Тарбаев: Хургада и Шарм-эш-Шейх не готовы к росту турпотока из России

Депутат Госдумы, председатель парламентского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев прокомментировал возобновление чартерных авиаперелетов в Египет из России. Об этом во вторник, 9 ноября, пишет News.ru.

По его мнению, Хургада и Шарм-эш-Шейх не готовы к приему отечественных путешественников и росту турпотока из России. «Меня интересует состояние курортов, которые будут принимать наших туристов, потому что последние события, связанные с египетским отравлением, говорят о том, что на местах не готовы к тому, чтобы возобновить такой турпоток», — заявил спикер.

Кроме того, Тарбаев добавил, что Госдума контролирует ситуацию с отравлением российских отдыхающих. «В Ростуризм были направлены соответствующие запросы и получены исчерпывающие ответы», — сказал он.

Ранее в ноябре глава Ростуризма Зарина Догузова потребовала, чтобы министр туризма и древностей Египта Халеда аль-Анани начал проверку курортных отелей и заведений общественного питания после инцидента с отравлением россиян в Хургаде. По факту пищевого отравления власти страны уже начали прокурорскую проверку.

31 октября сообщалось о массовом отравлении отечественных туристов в отеле. Всего госпитализированы 29 путешественников из России, 14 из Эстонии и четверо из Чехии. Расследованием занялась Генпрокуратура республики. Были опрошены врачи, отравившиеся отдыхающие и постояльцы отеля, которые тоже ужинали, но не отравились.