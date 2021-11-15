Собчак поздравила Дудя с долгожданным героем интервью

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) пришел на интервью к блогеру и журналисту Юрию Дудю. Информацией о том, что в новом выпуске YouTube-шоу «вДудь» журналист побеседует с героем, появления которого долго ждали их фанаты, Собчак поделилась в Telegram.

«Знаю, что Окси (Оксимирон — прим. «Ленты.ру») пошел давать интервью Дудю (поздравляю коллегу)», — написала ведущая в посте.

На момент написания материала Дудь не прокомментировал слова Собчак. Интервью с Оксимироном на YouTube-канале «вДудь» пока не опубликовано. При этом ранее многие подписчики журналиста просили его позвать рэпера на шоу. «Окси когда будет?», «Давай Оксимирона!» — писали они в комментариях к его публикациям.

В этом же посте Собчак рассказала об интервью рэпера Ромы Жигана (Романа Чумакова), опубликованном на ее YouTube-канале 15 ноября. Журналистка отметила, что обсудила с рэпером его конфликт с Оксимироном. «Жиган, Schokk, Oxxxymiron, рэп-баттлы, жизнь по понятиям — все смешалось в доме Облонских. А я во всем этом разбиралась», — описала свое интервью Собчак.

1 ноября Оксимирон выпустил первый сольный трек за четыре года и опубликовал десятиминутное видео на песню «Кто убил Марка?» На YouTube. Рэпер выложил фрагмент видео, снятого в 2011 году. На нем видно, как музыкант, стоя на коленях, получает пощечину от Жигана, который таким образом потребовал извиниться за оскорбления в его адрес. Как следует из текста песни, Жиган в течение десяти лет шантажировал Оксимирона, угрожая обнародовать запись. Чтобы избежать этого, Федоров принес публичные извинения и снялся в фильме Жигана Beef, однако в итоге сам опубликовал ролик.