Прокуратура заинтересовалась клипом на песню Оксимирона

Пермская прокуратура проверит ранее запрещенный видеоклип на песню рэп-исполнителя Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) «Последний звонок». По сюжету ролика, два подростка расстреливают своих одноклассников в школе. Как сообщает URA.RU, надзорный орган заинтересовался роликом после обращения начальника отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии РПЦ протоиерея Игоря Ануфриева.

По словам священнослужителя, данный клип находится в свободном доступе, а значит его может посмотреть любой несовершеннолетний. Протоиерей призвал прокуратуру обратить внимание на данную ситуацию и запретить ролик. «И там (в клипе — прим. «Ленты.ру») это все буквально ведь показывается, хоть кто смотри. Любой ребенок включит: школьник, детсадовец тоже. Поэтому обращаю внимание силовых структур, что это, конечно, вещи недопустимые в наших условиях», — пояснил он.

При этом в 2018 году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уже заблокировал доступ к более чем 860 копиям ролика «Последний звонок», где были использованы кадры из эстонского фильма «Класс».

Говоря о запрете клипа, Ануфриев прокомментировал стрельбу в пермском вузе. Он отметил, что напавшим руководила ненависть. «Здесь вражда даже не по национальному признаку, здесь просто вражда и ненависть ко всем. Сатанизм», — заявил протоиерей, добавив, что интернет необходимо заполнять позитивным контентом.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате происшествия погибли шесть человек, более 20 — пострадали. Стрелок при задержании получил тяжелые ранения, позже врачи ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.