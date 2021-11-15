Сооснователь группы «Ногу свело!» отказался обращаться в полицию после нападения

Сооснователь российской рок-группы «Ногу свело!», барабанщик Антон Якомульский отказался писать заявление в полицию после стрельбы. Об этом он сообщил в комментарии для «360».

Музыкант также отметил, что не хочет обсуждать данное происшествие до выяснения всех обстоятельств нападения.

«У нас все нормально, я не хотел бы, пока не разберемся, ничего обсуждать. Заявление мы не писали», — заявил Якомульский.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 14 ноября, неизвестный обстрелял из газового пистолета Антона Якомульского в центре Москвы. В результате пострадал музыкант его жена Александра. Известно, что злоумышленник выстрелил из газового пистолета барабанщику в лицо. Врачи диагностировали у артиста химический ожог глаза. По данному инциденту проводится проверка.