Сооснователя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве

Неизвестный обстрелял из газового пистолета сооснователя российской рок-группы «Ногу свело!» Антона Якомульского в центре Москвы. Об этом сообщает информационное агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

«Вечером 14 ноября в правоохранительные органы поступила информация о поступлении в одну из столичных больниц мужчины 1969 года рождения и его супруги 1977 года рождения с химическими ожогами глаз. Было установлено, что около 3:00 13 ноября на улице Пресненский Вал неизвестный обстрелял семейную пару из газового пистолета. Пострадавшая женщина написала в полицию заявление в связи с нападением на нее и ее мужа», — рассказали представители полиции.

В пресс-службе также отметили, что в результате пострадал музыкант, мультиинструменталист и один из основателей коллектива «Ногу свело!» Антон Якомульский и его жена Александра. Злоумышленник выстрелил из газового пистолета барабанщику в лицо. Врачи диагностировали у артиста химический ожог глаза. По данному инциденту проводится проверка.