Блондинки вышли из моды у молодежи

Окрашивание волос в технике тотальный блонд вышло из моды у зумеров (людей, родившихся в период с 1997-го по 2012 год). К такому выводу пришли британские эксперты индустрии красоты, чьи комментарии публикует Daily Mail.

Профессиональные стилисты обратили внимание на то, что молодые знаменитости, например, супермодели Хейли Бибер, Джиджи Хадид и актриса Флоренс Пью, которые долгое время отдавали предпочтение выбеливанию волос, начали массово перекрашиваться в природные темные тона. При этом одним из самых популярных оттенков стал так называемый expensive brunette.

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«Традиционный "выжженный" блонд, который на протяжении долгих лет оставался мечтой миллионов, устарел. При его создании волосы подвергаются сложному процессу, требующему выбеливания для удаления их естественного пигмента. Зумеры склонны выглядеть естественно, подчеркивать текстуру своих волос, тем самым значительно облегчая себе жизни», — пояснил основатель марки уходовой косметики для волос Shewolf Мариано Руис (Mariano Ruiz). Он подчеркнул, что сегодня молодежь считает блонд скучным и стремится вернуть свой природный оттенок.

Представитель ведущего британского бренда-производителя средств для выбеливания волос Jerome Russell Джейсон Коллиер (Jason Collie), в свою очередь, добавил, что антитрендом теперь считаются и различные техники окрашивания, такие как блики, балаяж и шатуш.

Ранее в ноябре сообщалось, что женщины массово отказались от окрашивания седых волос. В опросе косметического бренда Wella приняли участие 1000 женщин в возрасте от 30 лет. В ходе эксперимента выяснилось, что 17 процентов респонденток не переживают по поводу седины, а 57 процентов считают, что седые волосы вернулись в моду. При этом 43 процента участниц заявили, что возрастные изменения не определяют их как личность, а 41 процент подчеркнули, что с возрастом у женщин пропадает необходимость следить за внешним видом.