Оценен вывод части территорий России из списка районов Крайнего Севера

Пересмотр решений, принятых во времена президентства Бориса Ельцина, вполне естественен. Так вывод некоторых районов Карелии, Республики Коми, Бурятии и Коми-Пермяцкого автономного округа из числа территорий, относящихся к Крайнему Северу, оценил политолог Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал это рациональным технократическим подходом.

Президент России Владимир Путин ранее отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно размещенному документу, с 1 января 2022 года отменяется указ от 20 декабря 1993 года, которым отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Это было сделано в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны.

Кроме того, из соответствующего списка удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.

Поправки в Конституцию не закончились

Калачев счел упразднения указа президента Российской Федерации от 20 декабря 1993 года № 2226 рациональным. По его мнению, некоторые ранние решения политиков могли быть подвержены давлению. «Пересмотр решений, принятых во времена Бориса Ельцина, вполне естественен. Как мы понимаем тогда лоббистские возможности регионов были больше. В интересах некоторых регионов проводились далеко не бесспорные решения», — пояснил он.

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По его словам, вполне справедливо вывести некоторые районы Карелии, Республику Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ из числа принадлежащих к Крайнему Северу хотя бы потому что, условия жизни в них легче. «Мне довелось бывать в регионах Крайнего Севера и также приходилось ездить в Республику Карелию и побывать в Бурятии. Я, конечно, понимаю, что для них это решение может казаться не самым приятным и даже болезненным, поскольку лишает некоторых льгот, но все-таки давайте согласимся, что жизнь в Бурятии и на Крайнем Севере — это не одно и то же. Можно ли сравнивать условия жизни в Ненецком автономном округе и на Чукотке?» — задался вопросом эксперт.

Политолог отметил, что пересмотр решений, принятых предшественниками Путина, означает, что период перемен не окончен. «Тема с поправками в Конституцию еще не закончилась. Под тем периодом российской новейшей истории видимо до конца еще не проведена черта. Я не думаю, что это решение сильно отразится на внутренней политике, но мы сделали шаг от федеративного государства к централизованному унитарному», — заявил он.

Резюмируя Калачев заявил, что в этом шаге не стоит искать второе дно или думать, что регионы за что-то наказывают. Он подчеркнул, исключение вышеупомянутых территорий — это технократический подход, свидетельствующий о том, что регионам в современной России необходимы не лоббистский потенциал и особый характер отношений с «центром», а умение убедительно аргументировать.

Ранее российский лидер подписал указ об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования в стране. Речь идет о совокупности мер, которые направлены на определение с учетом национальных интересов долгосрочных целей социально-экономического развития.