Макрон и Путин провели телефонный разговор

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство отметило, что стороны обсудили кризис на польско-белорусской границе. Лидеры приняли решение совместно добиваться деэскалации.

Также Путин и Макрон согласились, что деэскалация необходима и касаемо недавних угроз Минска блокировать транзит газа в Европу. Президент Франции предупредил российского коллегу о своей обеспокоенности ситуацией на Украине и заявил, что готов помогать Киеву в обеспечении территориальной целостности.

Ранее, 12 ноября, в Париже состоялись переговоры в формате «2+2». В них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, французскую сторону представляли министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Глава российского МИД заявил, что Москва предложила Франции обсудить выход из тупика в отношениях с Европейским союзом (ЕС). Министр также указал, что на переговорах в формате «2+2» стороны не обходили острых углов. Он добавил, что Россия ценит настрой президента Франции Эммануэля Макрона выстраивать отношения.

