Россия пообещала асимметричный ответ на недружественные действия Запада

Россия пообещала асимметрично ответить на недружественные действия Запада в вопросах стратегической стабильности, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, передает ТАСС.

Министр иностранных дел отметил, что на встрече подробно обсуждалась стратегическая безопасность, в том числе те вызовы, которые возникли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу.

«Мы подтвердили намерение и впредь проявлять сдержанный подход, не создавать искусственных проблем, но будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то асимметрично», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД также выразил обеспокоенность тем, что гонка вооружений выходит в космическое пространство. По его словам, такие планы открыто анонсированы Вашингтоном, а недавно с подобной инициативой выступила Франция.

Лавров напомнил в ходе заседания, что президент России Владимир Путин объявил односторонний мораторий на развертывание ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пока в других регионах мира не появятся такие же системы американского производства.

Ранее Лавров заявил, что Москва предложила Франции обсудить выход из тупика в отношениях с Европейским союзом (ЕС). Министр также указал, что на переговорах в формате «2+2» стороны не обходили острых углов. Он добавил, что Россия ценит настрой президента Франции Эммануэля Макрона выстраивать отношения.

Встреча состоялась 12 ноября в Париже. В ней приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, французскую сторону представляли министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

