На Ямале нашли спасшуюся от охотников самку краснокнижного сокола-сапсана

На Тазовском полуострове Ямала обнаружили самку краснокнижного сокола-сапсана, которой удалось спастись от охотников. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УРО РАН в Лабытнанги.

Просматривая видео, записанное на одном из гнездовых участков сапсана на Ямбургском газовом месторождении, ученые заметили у гнезда птицу. К обеим ее лапам были привязаны веревочки одинаковой длины.

Специалисты предположили, что сапсан когда-то был пойман во время миграций или зимовки и использовался для охоты в одной из стран Ближнего Востока, но во время очередной охоты улетел от людей, чтобы снова побывать на родине и вывести свое потомство. В гнезде сокола сейчас четыре птенца.

«Будем надеяться, что у них, как и у их родителей, будет возможность не только вырасти, окрепнуть и пустится в странствия на время долгой северной зимы, но и благополучно вернутся в нашу тундру следующей весной», — говорится в сообщении Арктического научно-исследовательского стационара.

Ранее в ноябре стало известно, что в Сосновском районе Тамбовской области местные жители спасли от гибели раненого сокола-сапсана. Заметившие редкую птицу россияне передали соответствующую информацию в Росприроднадзор, после чего сокола доставили в ветеринарную клинику.